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31 октября 2017
12:57:05

Легкоатлетический манеж планируется построить в Тольятти в ближайшие год-два

Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Субсидия на строительство объекта может быть выделена из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"Легкоатлетический манеж - нужный и долгожданный спортивный объект для нашего региона, уверен, он будет востребован на 100 процентов, - сказал Шляхтин. - В Самарской области легкой атлетикой занимается 24,5 тысячи человек, 50 наших спортсменов включены в составы сборных России. Объект включен в программу развития спорта в Самарской области, планируем также привлечь на него и федеральные средства".

По словам министра спорта Самарской области, сроки реализации проекта зависят от финансирования. "При наличии необходимых средств строительно-монтажные работы могут быть выполнены в 2018-2019 годах, - подчеркнул Шляхтин. - Сборная России там не будет тренироваться, у нее своя база, но в манеже в Тольятти будут проходить подготовку в том числе легкоатлеты Самарской области, которые входят в сборные страны. Поэтому в любом случае манеж в Тольятти - это огромный плюс как для самарской легкой атлетики, так и для российской в целом".




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