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07 ноября 2017
10:08:29

Легендарный самолет вернулся на самарский перекресток

В Самаре состоялось торжественное открытие памятника самолету Ил-2 на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова.

Отреставрированный «летающий танк» занял свое место на постаменте после двухлетнего отсутствия, связанного с реконструкцией главной магистрали города.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Реставраторы вернули самолету первоначальную окраску: сверху – черно-зеленый камуфляж, нижняя часть – серебристая, отремонтировали поврежденные элементы и восстановили отсутствовавшие, такие как прицел и антенна. Также восстановлена герметизация кабины и бортовой номер. Постамент, на котором установлен самолет, также воссоздан в первоначальном виде. В ближайшее время по периметру постамента будет установлено освещение.

Напомним, что памятник легендарному штурмовику был открыт в Куйбышеве в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом не только за годы Второй мировой, но и за всю истории авиации. Всего было выпущено более 32 тыс. самолетов, большая часть из которых была сделана на заводах Самары.




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