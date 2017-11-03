Вернее, он уже там, но памятник пока не открыт. Объект воздрузили постамент 29 октября, а сегодня стало известно, что торжественное открытие ИЛ-2 после реконструкции состоится 6 ноября в 11.00.
Участие в церемонии на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова примут и.о. Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы РФ.
Наталья Каштанова удостоена премии Национальной медицинской палаты в номинации «Земский доктор»
За год продажи упали почти на 5% в натуральном выражении
Судебные приставы отправят на реализацию «Porsche Cayenne S» 2004 года выпуска,
Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения
42-летний водитель автомобиля «Ford» выехал на «встречку»
Вам готовы предложить бесплатное обучение на бюджетных местах
Качество проведения работ накануне оценили специалисты департамента дорожного хозяйства