Вернее, он уже там, но памятник пока не открыт. Объект воздрузили постамент 29 октября, а сегодня стало известно, что торжественное открытие ИЛ-2 после реконструкции состоится 6 ноября в 11.00.

Участие в церемонии на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова примут и.о. Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы РФ.