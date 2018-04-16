слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
16 апреля 2018
12:47:47

Ледоход раздавил гаражи с лодками на берегу Волги под Сызранью

Искореженных владения обнаружили вечером 15 апреля недалеко от пляжа в Октябрьске, а также в районе Костычи, пишет ktv-ray.ru.

"В воскресенье в 18:00 я был на берегу, и все было нормально, а в 20 часов резко лед пошел и смял наши гаражи. Нам с другом пришлось нанимать газелиста, чтобы вытащить из груды искореженного металла лодку, в районе бывшей хлебопекарни", — рассказал источнику 29-летний житель Октябрьска Александр.

По словам местных жителей, причиной резкого выброса льда на берег мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.

"Предъявить бы счет ГЭС за понесенные потери, ведь мы не от хорошей жизни гаражи на Волге ставим, да ни одной лодочной станции в Октябрьске нет. А в городе каждый второй рыбак и как-то нужно прятать лодки от нашего народа, чтоб ничего не утащили", — рассказали взволнованные местные жители.

 




Последние новости Тольятти

16 апреля
16:07
АВТОВАЗ возглавит гендиректор "Рено" в Румынии

Ив Каракатзанис вступит в новую должность с 1 июня

16 апреля
13:10
Сегодня на стадионе «Самара Арена» завершат укладку газона

«Зелёный ковер» уже покрыл две трети футбольного поля

16 апреля
12:54
В Самарской области недалеко от Тольятти горит придорожная трава

Об этом сообщают очевидцы, которые едут сейчас со стороны Курумоча в направлении города

16 апреля
12:11
В Тольятти начинаются весенние субботники

Первые акции запланировали городские волонтеры

16 апреля
11:42
В Тольятти грузовой автомобиль пробил огромную дыру в асфальте

ЧП произошло во дворе дома №43 по улице Фрунзе (фото и видео)

16 апреля
10:41
Тольяттинец хотел украсть чужую лодку, но ему помешали

Возле села Берёзовый Солонец сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который буксировал перевернутое плавсредство

16 апреля
10:25
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший человека

ДТП произошло накануне около 4 часов дня в районе дома №42 по Приморскому бульвару


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+