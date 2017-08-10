Авария произошла на улице Фрунзе, рассказали в ГИБДД. 45-летняя женщина за рулем «Mercedes-Benz », нарушив правила перестроения, допустила столкновение с автомобилем «Lifan», двигавшемся слева. После этого «Мерседес» выехал на встречную полосу и поочередно столкнулся с «KIA Rio», «Окой» и ВАЗ-2109.
Фото: 63.mvd.ru
Сообщается, что пострадал 4-летний мальчик - пассажир «KIA Rio», он получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. Врачи назначили ребенку амбулаторное лечение.
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