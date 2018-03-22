Этот факт подтвердился в ходе мониторинга обстановки на водных объектах в границах города.

Департамент общественной безопасности администрации обнародовал опасные места, где запрещен переход (переезд) по льду:

1. Водная акватория судоходного канала Комсомольского района:

- причал паромной переправы м-на Шлюзовой;

- причал паромной переправы п/о Копылово.

2. Водная акватория набережной Комсомольского района:

- Порт Тольятти;

- Набережная Комсомольского района.

3. Судоходный канал м-на Федоровка Комсомольского района:

- береговая линия судового канала (садоводческие некоммерческие товарищества по проезду 1-й Береговой, ул. Кооперативной).

4. Водная акватория п/о Копылово в районе водосливной платины Жигулевской ГЭС Комсомольского района.

5. Западная часть водной акватории Куйбышевского водохранилища, прилегающая к памятнику Татищева.

6. Водная акватория судового канала базы отдыха Дружба Центрального района:

- стоянка для автотранспорта кафе Волжский замок.

7. Водная акватория муниципального пляжа Центрального района:

- стоянка для автотранспорта.

8. Водная акватория прибрежного парка (Западный пляж) Автозаводского района:

- набережная около кафе «Жара».

9. Водная акватория прибрежного парка (Восточный пляж) Автозаводского района:

- набережная около кафе «Причал».

10. Водная акватория пирса Спортгавань Автозаводского района:

- береговая линия, прилегающая к клубу Моржей.

11. Внутренние водоемы в границах городского округа Тольятти:

- озеро около АТП-3;

- озеро Восьмерка;

- каскад Васильевских озер до Обводного шоссе.

По информации МЧС уже в ближайшие дни на Волге прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед становится опасным для жизни!

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо об этом помнить и рассказать своим детям об опасности игр на льду. Помните: провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.