Об этом предупреждают специалисты поисково-спасательного отряда Самарской области.
Регулярные замеры на разных участках ведутся регулярно, и последние данные говорят о том, что толщина льда становится недостаточной для того, чтобы уверенно выдерживать вес человека. Тем более, с приходом мартовских оттепелей струкутура льда начинает менять свою структуру: она становится рыхлой, пористой, неоднородной. Начинают образовываться промоины. Это очень опасно, говорят спасатели.
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