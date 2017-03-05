Об этом предупреждают специалисты поисково-спасательного отряда Самарской области.

Регулярные замеры на разных участках ведутся регулярно, и последние данные говорят о том, что толщина льда становится недостаточной для того, чтобы уверенно выдерживать вес человека. Тем более, с приходом мартовских оттепелей струкутура льда начинает менять свою структуру: она становится рыхлой, пористой, неоднородной. Начинают образовываться промоины. Это очень опасно, говорят спасатели.