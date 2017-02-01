Следственный комитет занялся расследованием смерти подростка в Ивантеевской больнице, сообщают "Вести ". По предварительной версии, 14-летний мальчик умер из-за неверного диагноза.

Как рассказал отец подростка, 2 недели назад восьмиклассник пожаловался — ему тяжело дышать. Приехавший на дом педиатр поставила диагноз — ларингит, пусть покажется через неделю. Потом в медкарте школьника появились трахеит с пневмонией, и только после сильного приступа подростка положили в городскую больницу в Ивантеевке. Назначили ингаляцию — во время нее Матвею стало плохо.

"В этот момент он начал хватать воздух, у него моментально посинели губы и пальцы рук", — рассказывает Владимир Тихомиров.

Реанимация не спасла. Родителей шокировала запись в справке о смерти, в ней — сразу три вероятные причины: сердечная недостаточность, миокардит и злокачественная опухоль вилочковой железы.

"Единственный врач, который спрашивал — от чего вы лечили ребенка. Я сказал, что диагноз был "ларингит", но она — не то что ухмыльнулась, но было видно, что удивилась", — говорит Владимир.

Владимир недоумевает: как при таком серьезном диагнозе — онкология — Матвей носился на футболе, при этом не жаловался на здоровье. От версии, что Матвея сгубила опухоль, родители не отказываются — только задают вопрос: почему болезнь не обнаружили раньше?

В школе восьмиклассник всегда ходил на диспансеризацию, последняя была 2 года назад. Тогда никаких подозрений не возникло. Врачи объясняют: эта болезнь часто протекает без особых симптомов.

"В данном случае это не упущение врача, что он не увидел каких-то признаков, повторюсь еще раз, бессимптомного течения — это такое течение заболевания, вот при котором симптомы проявляются уже на последней стадии", — говорит главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения Московской области Нуринисо Одинаева.

Якобы поставить диагноз сразу, когда Матвея с приступом привезли в стационар, медики тоже не могли — школьник пробыл у них всего 3 часа. Но Тихомировы настаивают: рентген, несмотря на тяжелое состояние Матвея, сразу почему-то делать не стали — перенесли на следующий день. До него мальчик не дожил.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ — "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", — говорит старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Елена Фокина.

Родители школьника, следователи, врачи ждут окончательного заключения судмедэкспертизы. Пока предварительное исследование показало: Матвея лечили не от того, от чего он умер.