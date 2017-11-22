Решение было принято единогласно на заседании Высшего совета ЛДПР и президиума фракции этой партии в Госдуме. Следующие президентские выборы станут шестыми в биографии Владимира Жириновского. Впервые он выдвигал свою кандидатуру на пост президента в 1991 году.

Как заявил сам выдвиженец, сегодня ЛДПР – это единственная политическая сила, которая ничем себя не запятнала. Жириновский также предложил в перспективе вообще отказаться от должности президента в России, передав основные управленческие полномочия главе Госсовета.