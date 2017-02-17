Опубликованы данные о регистрациях новых машин в странах ЕС в январе 2017 года. Продажи вазовской модели показали более чем на 60%-ный рост. Об этом сообщает Официальный Лада клуб, ссылаясь на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей.
По данным АВТОВАЗа наибольшим спросом в ЕС традиционно пользуются внедорожники LADA 4х4. Также растет популярность модели LADA Granta. В феврале этого года на европейский рынок АВТОВАЗ планирует вывести и свою новинку - седан Лада Веста.
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