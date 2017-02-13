АВТОВАЗ планирует предложить ее покупателям уже в нынешнем году. По предварительной информации, LADA XRAY в версии Exclusive будет доступна для автомобилей, укомплектованных 1,8-литровым 122-сильным двигателем. Такую модификацию АВТОВАЗ ранее анонсировал для седана Лада Веста.
Пока состав комплектаций для обеих моделей не раскрывается. Также неизвестно, когда машины появятся в продаже, сообщает официальный Лада клуб.
В ДТП июльским днем пострадали 6 человек
Видео жестокого наезда на дворнягу возмутило жителей города
Очередная акция запланирована на 18 февраля
Завтра в городе будет работать бригада специалистов областного кардиодиспансера
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано накануне
Тольяттинцев ждут народные забавы, выступления музыкальных коллективов и вкуснейшие блины.
Роструд рассказал о графике выходных дней на следующей неделе