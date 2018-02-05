Об этом рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа.

Версии Exclusive и Luxe с мотором 1,8 л получили круиз-контроль

В варианте Luxe внедрена дополнительная подсветка салона и проемов дверей

В автосалоны LADA поступили автомобили LADA XRAY 2018 модельного года с новыми опциями, повышающими комфорт и безопасность.

Топ-комплектация Luxe с пакетом Prestige и специальная версия Exclusive получили систему круиз-контроля и ограничения скорости. Управление новыми функциями вынесено на рулевое колесо. Система автоматически поддерживает нужную скорость без воздействия на педаль акселератора и препятствует превышению скорости, заданной водителем.

Круиз-контроль и ограничитель скорости повышают комфорт управления автомобилем, позволяют более уверенно и безопасно двигаться в городе и за его пределами. Новой опцией оснащаются автомобили с мотором 1,8 л (122 л.с.) и механической или автоматизированной коробкой передач.

Внедряя в автомобиль интеллектуальные системы, инженеры LADA уделяют внимание и менее сложным, но не менее важным вещам. Так, все комплектации LADA XRAY 2018 года получили специальную пластиковую облицовку порога багажного проема, что улучшает эстетические качества автомобиля. Кроме того, в варианте Luxe появились центральный плафон для освещения второго ряда сидений и подсветка мест входа-выхода в передних дверях. Ранее эти элементы светотехники устанавливались только на версию Exclusuve.

Напомним, что LADA XRAY является одним из самых востребованных на отечественном рынке: он входит в ТОП-10 рейтинга продаж новых легковых автомобилей в России. В 2017 году было реализовано 33 319 LADA XRAY, что на 67% больше прошлогоднего результата.

Фото АВТОВАЗ

В настоящее время для LADA XRAY предусмотрено 11 вариантов комплектации стоимостью 614 900 до 845 900 рублей. По данным опроса владельцев LADA XRAY, абсолютное большинство клиентов (около 90%) готово рекомендовать модель своему окружению и приобрести такой же автомобиль в будущем. Наиболее высокие оценки у покупателей получили яркая внешность автомобиля, проходимость и высокий клиренс (195 мм), а также легкость парковки и маневренность.