Счет в стречи 4-0 в пользу тольяттинцев. По окончании матча хоккеисты отправили на трибуны плюшевые сердца, поблагодарив болельщиков за активную поддержку.

Победой над одним лидеров "Востока" "Лада" завершила домашние матчи в этом сезоне. Также по окончании игры состоялась церемония награждения "Бесценного игрока" Клуба "Бесценным болельщиком" в рамках совместного проекта КХЛ и официального партнера Чемпионата Континентальной хоккейной лиги - Чемпионата России по хоккею компании Mastercard "Бесценная Лига". Лауреатами стали голкипер "Лады" Илья Ежов (третий раз в сезоне отыграл "на ноль" и болельщик команды Константин Гальченко .



Сезон у "Лады" на этом не заканчивается - впереди у команды четыре выездных матча, ближайший из которых - 4 февраля в Нижнекамске против "Нефтехимика".