Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, первая автомобилей Vesta и Largus Cross в количестве 344 штук прибудет в страну в январе 2018 года. Машины будут использоваться местными государственными службами такси, прокатными и туристическими компаниями. Рост экспортных продаж – одна из основных задач, которые АВТОВАЗ выделил в своем среднесрочном плане развития.

«Куба, среди других латиноамериканских стран, является одним из наших приоритетных экспортных рынков, - отметил Президент «АВТОВАЗ» Николя Мор. - Эта страна помнит и уважает бренд LADA, здесь до сих пор можно встретить на дорогах значительное число классических моделей».

Мор также отметил, что вазовские модели отлично адаптированы к местным задачам и условиям и соответствуют мировым стандартам качества. Завод намерен обучить кубинских специалистов послепродажному обслуживанию и обеспечить наличие запасных частей.

Фото: АВТОВАЗ