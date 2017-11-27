Как сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, первая автомобилей Vesta и Largus Cross в количестве 344 штук прибудет в страну в январе 2018 года. Машины будут использоваться местными государственными службами такси, прокатными и туристическими компаниями. Рост экспортных продаж – одна из основных задач, которые АВТОВАЗ выделил в своем среднесрочном плане развития.
«Куба, среди других латиноамериканских стран, является одним из наших приоритетных экспортных рынков, - отметил Президент «АВТОВАЗ» Николя Мор. - Эта страна помнит и уважает бренд LADA, здесь до сих пор можно встретить на дорогах значительное число классических моделей».
Мор также отметил, что вазовские модели отлично адаптированы к местным задачам и условиям и соответствуют мировым стандартам качества. Завод намерен обучить кубинских специалистов послепродажному обслуживанию и обеспечить наличие запасных частей.
Фото: АВТОВАЗ
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