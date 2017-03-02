Накануне здесь начались официальные продажи седана. Венгерским покупателям доступна Vesta с 1,6-литровым двигателем мощностью 105 л.с. Мотор адаптирован к экологическому стандарту «Евро-6». От российских версий LADA Vesta для европейского рынка отличается наличием ряда опций, в том числе плафона освещения задних мест в салоне, датчиками давления в шинах, новой приборной панелью.

Цена начальной комплектации Standart составляет 2,999 миллиона венгерских форинтов (600 тысяч рублей). Жителям Венгрии Веста обойдется дешевле, чем немцам, так как в Германии цена Весты стартует с отметки в 12,5 тысяч евро или 760 тысяч рублей. При этом базовая комплектация LADA Vesta для венгерского рынка проще, чем для немецкого.

В частности, она не комплектуется кондиционером, аудиосистемой и рядом иных опций. LADA Vesta в исполнении «Люкс» с АМТ в Венгрии стоит от 4,15 миллиона форинтов или 830 тысяч рублей, отмечает официальный Лада клуб.

Помимо LADA Vesta, в Венгрии продают автомобили семейства Granta и Kalina, а также внедорожник LADA 4x4.

Фото официальный Лада клуб