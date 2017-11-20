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20 ноября 2017
09:19:11

«Лада Веста» вошла в пятерку самых продаваемых бюджетных авто

Речь идет о машинах в ценовой категории до 750 тысяч. Список составила Ассоциация европейского бизнеса, там отметили, что текущий 2017 год стал благоприятным для отечественного авторынка благодаря активному росту продаж.

Это в первую очередь относится к бюджетным авто, лидером среди которых стал в России кореец KIA Rio. Цена на эту модель начинается от 685 тысяч рублей за базовую комплектацию. Вторая строчка - у АВТОВАЗа. Это Lada Vesta, чья цена в базовой комплектации начинается с отметки в 555 тысяч рублей. По мнению экспертов, это первая модель производителя, которую за долгие годы оценили водители.

Третье место также у корейского бренда - Hyundai Solaris. Базовая комплектация Active стоит минимум 625 тысяч рублей. На четвертой строке - немецкий концерн - Volkswagen Polo. Седан в "базе" стоит чуть больше 600 тысяч.  Замыкает топ-5 французский Renault Duster.




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