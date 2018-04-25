Первыми странами, получившими автомобили, стали Германия, Австрия и Венгрия. До конца апреля машины появятся в Словакии, Сербии и Болгарии. В странах Европы доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л, механической или автоматизированной трансмиссиями.

Цены стартуют от 11 990 Евро. Обе новые модели были сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности. В частности, автомобили отвечают экологическим нормам ''Евро-6''.

Ранее на европейский рынок вышел седан LADA Vesta. В 2017 году австрийское общество OAMTC Austria (аналог немецкого ADAC) назвало седан LADA Vesta ''Автомобилем года в Австрии'' в категории ''Компактный автомобиль класса В''. Эксперты оценивали машины по двум главным критериям – безопасность и экономическая эффективность.

Фото: АВТОВАЗ