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05 апреля 2018
08:11:50

LADA Vesta поставила новый рекорд продаж

АВТОВАЗ поделился радующей глаз статистикой. В I квартале 2018 года в России было реализовано 79 114 автомобилей LADA, что на 29% выше аналогичного результата в прошлом году. В марте 2018 года продано 30708 автомобилей LADA, что на 22,3% больше, чем в марте 2017-го.

Самой популярной моделью бренда по итогам прошедшего месяца стала LADA Vesta: своих владельцев нашел 9181 автомобиль, что на 52% превышает результат прошлогоднего марта 2017 года.

Значительно укрепил свои позиции LADA Largus: в марте 2018 года продано 3569 пассажирских универсалов (+90,4% к марту 2017) и 1346 фургонов Largus (+54,5% к марту 2017 года).

Среди лидеров продаж – LADA Granta: в марте 2018 года был реализован 8381 автомобиль. Это на 7,2% больше в сравнении с тем же месяцем 2017 года.

Напомним, что при покупке LADA действует ряд программ, делающих приобретение  автомобиля еще более привлекательным: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», кредитная схема LADA Finance, система Трейд-Ин, кредитная программа с условием обратного выкупа. Подробней об акциях – на странице.




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