Об этом свидетельствуют товарные знаки, зарегистрированные российским производителем. В ноябре текущего года АВТОВАЗ внес в базу Роспатента два графических изображения и названия – Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line. Информация о новых версиях Весты появилась впервые, отмечает издание Колеса.ру.
Как правило, производители используют схожие название для моделей, укомплектованных более агрессивным кузовным обвесом, но без технических доработок, или с минимальным их количеством. Возможно, АВТОВАЗ выпустит под названием S-Line упрощенную версию Vesta Sport и более мощную Vestу с приставкой R. Хотя, все это пока предположения.
Фото: kolesa.ru
Среди них пивоваренная компания «Балтика» и «GM-АВТОВАЗ»
Инспекторы ГИБДД проводили анонсированный ранее рейд по нетрезвым
Представители службы будут работать во всех крупных международных аэропортах вплоть до 9-го января.
Средства были выделены на берегоукрепление в Волжском районе
И наслаждаться видами самой длинной реки Европы – Волги
Она будет равна величине прожиточного минимума, хотя и не так скоро
В исследовании использовались зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола