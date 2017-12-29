слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
29 декабря 2017
08:36:58

«Лада Веста» получит новые версии

Об этом свидетельствуют товарные знаки, зарегистрированные российским производителем. В ноябре текущего года АВТОВАЗ внес в базу Роспатента два графических изображения и названия – Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line. Информация о новых версиях Весты появилась впервые, отмечает издание Колеса.ру.

Как правило, производители используют схожие название для моделей, укомплектованных более агрессивным кузовным обвесом, но без технических доработок, или с минимальным их количеством. Возможно, АВТОВАЗ выпустит под названием S-Line упрощенную версию Vesta Sport и более мощную Vestу с приставкой R. Хотя, все это пока предположения.

Фото: kolesa.ru




Последние новости Тольятти

29 декабря
11:37
В Самарской области 15 предприятий ждут посетителей «в гости»

Среди них пивоваренная компания «Балтика» и «GM-АВТОВАЗ»

29 декабря
10:51
В Тольятти сегодня ночью ловили пьяных водителей

Инспекторы ГИБДД проводили анонсированный ранее рейд по нетрезвым

29 декабря
9:27
С сегодняшнего дня в аэропорту Курумоч начинают дежурить судебные приставы

Представители службы будут работать во всех крупных международных аэропортах вплоть до 9-го января.

29 декабря
9:24
Директор строительной фирмы в Самарской области украл более ста миллионов бюджетных рублей

Средства были выделены на берегоукрепление в Волжском районе

29 декабря
9:16
Футболисты сборной Швейцарии во время мундиаля поселятся в Тольятти

И наслаждаться видами самой длинной реки Европы – Волги

29 декабря
9:12
Владимир Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Она будет равна величине прожиточного минимума, хотя и не так скоро

29 декабря
8:51
Химики рассказали кофеманам, как сварить самый вкусный напиток

В исследовании использовались зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+