Об этом свидетельствуют товарные знаки, зарегистрированные российским производителем. В ноябре текущего года АВТОВАЗ внес в базу Роспатента два графических изображения и названия – Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line. Информация о новых версиях Весты появилась впервые, отмечает издание Колеса.ру.

Как правило, производители используют схожие название для моделей, укомплектованных более агрессивным кузовным обвесом, но без технических доработок, или с минимальным их количеством. Возможно, АВТОВАЗ выпустит под названием S-Line упрощенную версию Vesta Sport и более мощную Vestу с приставкой R. Хотя, все это пока предположения.

Фото: kolesa.ru