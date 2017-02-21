В Германии модель с двигателем 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил будут предлагать покупателям по цене от 12,5 тысячи евро (около 800 тысяч рублей). Как отмечается, экспортное «детище» «АвтоВАЗа» в базовой комплектации оснащено кондиционером, аудиосистемой, датчиками света и дождя, парктроником, боковыми подушками безопасности и датчиками давления в шинах. «Люксовая» комплектация дороже на тысячу евро (13,5 тыс.).
В феврале начнутся продажи этой модели и в Венгрии.
Источник НСН
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