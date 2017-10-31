АВТОВАЗ вывел новые седаны на еще один экспортный рынок - в Ливан. Местным покупателям вазовские машины стали доступны в мае прошлого года, напоминает официальный Лада клуб. Они могли приобрести 4 модели: внедорожник LADA 4х4, автомобили семейств Калина, Ларгус и Гранта. Теперь здесь появилась и Vesta.
Машина уже есть в местных дилерских центрах. Цена начинается 0т 15 тысяч долларов. Следует отметить, что экспортная версия Весты для Ливана имеет более богатое оснащение: в «базе» 4 подушки безопасности, аудиосистема, кондиционер, легкосплавные диски. На автомобили предоставляется гарантия — три года или сто тысяч километров пробега.
Фото: ladavesta.net
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