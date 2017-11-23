Ижевский автозавод изготовил первую партию такси для островного государства. В ней - 320 автомобилей. Как сообщил гендиректор предприятия Михаил Рябов, их отправка уже началась, до 5 декабря вся партия будет переправлена. «Я уверен, что в следующем году поставки наших автомобилей на Кубу продолжатся», - добавил Рябов.

В качестве такси будут использоваться седаны LADA Vesta, уже окрашенные на заводе в яркий желто-оранжевый цвет. Официальный Лада Клуб напоминает: о планах поставить на Кубу седаны LADA Vesta для местных таксопарков стало известно летом этого года. Экспортируемые модели получат некоторые отличия в комплектациях, но какие именно – пока неизвестно.

Фото: ladavesta.net