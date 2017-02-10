Седан стал первым автомобилем, который прошел в России тест на соответствие требованиям безопасности пешехода. Проверки проходили на территории технопарка «Жигулевская долина» в базовой лаборатории компании ООО «БИА», являющейся резидентом технопарка. В России и странах СНГ, как уточняют в компании, это единственный испытательный стенд, позволяющий провести тетстирование по защите пешехода. На испытаниях седана LADA Vesta присутствовали представители АВТОВАЗа, ФГУП «НАМИ», журнала «Авторевю» и телеканала «Москва 24».

Автомобиль LADA Vesta, как следует из видео, смог успешно пройти тест «Удар макетом головы ребенка» в контрольных точках на скорости 35 км/ч, сообщает официальный Лада клуб

Новые тесты необходимо было выполнить, поскольку в России с 1 января этого года в силу вступили новые требования к пассивной безопасности автомобилей (п. 98, приложения № 2, ТР ТС 018/2011). При этом в России отсутствует оборудование, на котором можно проводить доводочные и сертификационные испытания по методике ГТП № 9.