слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
10 февраля 2017
09:25:16

LADA Vesta испытали на "удар макетом головы ребенка"

Седан стал первым автомобилем, который прошел в России тест на соответствие требованиям безопасности пешехода.  Проверки проходили на территории технопарка «Жигулевская долина» в базовой лаборатории компании ООО «БИА», являющейся резидентом технопарка. В России и странах СНГ, как уточняют в компании, это единственный испытательный стенд, позволяющий провести тетстирование по защите пешехода. На испытаниях седана LADA Vesta присутствовали представители АВТОВАЗа, ФГУП «НАМИ», журнала «Авторевю» и телеканала «Москва 24».

Автомобиль LADA Vesta, как следует из видео, смог успешно пройти тест «Удар макетом головы ребенка» в контрольных точках на скорости 35 км/ч, сообщает официальный Лада клуб

Новые тесты необходимо было выполнить, поскольку в России с 1 января этого года в силу вступили новые требования к пассивной безопасности автомобилей (п. 98, приложения № 2, ТР ТС 018/2011). При этом в России отсутствует оборудование, на котором можно проводить доводочные и сертификационные испытания по методике ГТП № 9.




Последние новости Тольятти

10 февраля
14:54
На Петросяна подали в суд, ответчик на заседания не является

Иск инициировала соседка юмориста

10 февраля
14:51
Крупный пожар в частном доме Тольятти обошелся без жертв

В настоящий момент огонь локализован

10 февраля
14:37
В Тольятти снова начнут работать бесплатные курсы по русскому языку

Город начинает подготовку к «Тотальному диктанту»

10 февраля
14:09
Тольяттинец без прав «завалил» легковушку и отправил ее владелицу на больничную койку

 ДТП произошло накануне утром на пересечении Поволжского и Обводного шоссе

10 февраля
13:55
ГИБДД и таксисты Тольятти договорились о тесном сотрудничестве

Состоялся «круглый стол» с участием руководителей таксомоторных организаций и  Госавтоинспекции

10 февраля
13:54
Пьяный водитель сбил человека, убедился, что тот еще жив, и оставил его умирать на дороге

В Самарской области перед судом предстанет виновник смертельного ДТП

10 февраля
13:26
В Тольятти 4-летнего ребенка в лицо укусила собака

Девочке вызвали скорую

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+