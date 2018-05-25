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25 мая 2018
07:04:51

LADA стала обладателем ежегодной национальной премии «ТОП-5 Авто»

Ее присуждают эксперты автомобильного бизнеса. С ноября 2017 года жюри конкурса оценивало все новые или существенно обновленные модели, появившиеся на рынке в прошлом году. 73 машины изучались по пяти критериям – соотношение цена-качество, дизайн, технические новации, комфорт и практичность.

После подведения итогов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross признаны лучшими в номинации «Компактный городской автомобиль». Награду вручили шеф-дизайнеру LADA Стиву Маттину, под руководством которого был разработан яркий и запоминающийся стиль новых моделей.

Кроме того, PR департамент LADA разделил победу с компанией Skoda в категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя». Это специальная номинация за компетентность и эффективную коммуникацию.

Два года назад седан LADA Vesta получил премию «ТОП-5 авто» в сегменте «Компактный городской автомобиль». С того момента было продано более 170 тысяч LADA Vesta; в это семейство вошли LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, двухтопливная LADA Vesta CNG.

Фото: АВТОВАЗ




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