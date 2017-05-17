Экспортные поставки АВТОВАЗа на европейские рынки в первом квартале нынешнего года выросли на 102% и составили 1644 единицы. Об этом говорится в ежеквартальном отчете автогиганта.

Кроме того, в апреле нынешнего года LADA на европейском рынке смогла опередить Chevrolet по объему продаж. Такие данные приводит Европейская ассоциация автопроизводителей, которая составила рейтинг самых популярных автомобилей.

Традиционно самым высоким спросом у европейских автолюбителей пользуются внедорожники LADA 4х4. Кроме того в первом квартале этого года в ряде стран Европы стартовали продажи седана LADA Vesta: с февраля - в Германии и Венгрии, с марта - в Австрии и Болгарии.

В отчете АВТОВАЗа также раскрыты данные об объемах экспорта автомобилей LADA на рынки стран ближнего зарубежья. Продажи на рынка Казахстана, Азербайджана и Беларуси снизились.

По материалам сайтов официального Лада клуба.