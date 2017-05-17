слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
17 мая 2017
09:27:24

LADA набирает популярность в Европе

Экспортные поставки АВТОВАЗа на европейские рынки в первом квартале нынешнего года выросли на 102% и составили 1644 единицы. Об этом говорится в ежеквартальном отчете автогиганта.

Кроме того, в апреле нынешнего года LADA на европейском рынке смогла опередить Chevrolet по объему продаж. Такие данные приводит Европейская ассоциация автопроизводителей, которая составила рейтинг самых популярных автомобилей.

Традиционно  самым высоким спросом у европейских автолюбителей пользуются внедорожники LADA 4х4. Кроме того в первом квартале этого года в ряде стран Европы стартовали продажи седана LADA Vesta: с февраля - в Германии и Венгрии, с марта - в Австрии и Болгарии.

В отчете АВТОВАЗа также раскрыты данные об объемах экспорта автомобилей LADA на рынки стран ближнего зарубежья. Продажи на рынка Казахстана, Азербайджана и Беларуси снизились.

По материалам сайтов официального Лада клуба.




Последние новости Тольятти

17 мая
14:50
В Тольятти состоится шахматный турнир семейных команд

Его проведут в ближайшие выходыне в помещение СДЮСШОР №4 "Шахматы"

17 мая
14:49
"ВКонтакте" разослала своим украинским пользователям инструкцию по разблокировке соцсети

Для этого есть несколько способов.

17 мая
14:45
В отдельный батальон ДПС ГИБДД Тольятти набирают сотрудников

На службу приглашаются граждане РФ в возрасте до 35 лет

17 мая
14:40
В Словении заговорили о Тольятти

В посольстве этой страны в Москве проходил «День Тольятти»

17 мая
13:40
Морская соль может стать опасной для здоровья

Пластик, который попадает океан, возвращается обратно с продуктами, которые мы употребляем в пищу.

17 мая
13:36
В Тольятти снова состоится «Ресторанный день»

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея проведет его уже в 7 раз

17 мая
13:15
Чиновник из регионального Минзрава снова едет встречаться с тольяттинцами

Все свои вопросы и претензии по качеству получения или оказания медицинских услуг в городе вы сможете озвучить 23 мая


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+