АВТОВАЗ планирует перенести сборку лифтбека, это позволит сосредоточить выпуск модели на одной сборочной площадке.

Слухи об этом неоднократно всплывали в интернете, теперь «переезд» модели в Автоград - дело практически решенное. В частности, по информации портала MassCars.ru, президент АВТОВАЗа уже подписал приказ о переносе лифтбека в Тольятти на главный конвейер.

В документе прописаны все этапы перевода: демонтаж оборудования в Ижевске должен завершиться в конце декабря, а выпуск модели планируют возобновить в марте следующего года. Ожидается, что в Тольятти будут собирать до 60 тысяч лифтбеков LADA Granta в год.

Высвободившиеся на ижевской площадке мощности планируют использовать для производства Лада Веста. Официальный Лада Клуб напоминает , что помимо седана Лада Веста, в Ижевске в этом году должно начаться производство универсала Лада Веста и его кроссовой версии.