Она возглавила рейтинг моделей, показавших на авторынке Приволжского федерального округа лучшие цифры продаж с января по март нынешнего года. Списко, проведя соответствующее исследование, составили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Всего в первом квартале в ПФО было продано 66 тысяч 800 новых автомобилей. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 6,5 тысяч пришлось на «Гранту». Второе место в рейтинге досталось корейской модели KIA Rio, замкнул тройку лидеров седан Лада Веста.