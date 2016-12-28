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28 декабря 2016
10:14:06

«Лада-Арена» обзаведётся системой распознавания лиц

Скоро для того, чтобы попасть в ледовый дворец, нужно будет получить «одобрение» «Визирь.Арены». На приобретение программного обеспечения планируется потратить почти 6,5 миллионов рублей, сообщает Тлтплюс.

Этот продукт высоких технологий сможет — используя имеющуюся в наличии базу нарушителей общественного порядка — самостоятельно проверять посетителей «Лада-Арены» на законопослушность. И, в зависимости от результатов проверки, открывать доступ в здание или же отказывать в нём.




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