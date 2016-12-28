Скоро для того, чтобы попасть в ледовый дворец, нужно будет получить «одобрение» «Визирь.Арены». На приобретение программного обеспечения планируется потратить почти 6,5 миллионов рублей, сообщает Тлтплюс.
Этот продукт высоких технологий сможет — используя имеющуюся в наличии базу нарушителей общественного порядка — самостоятельно проверять посетителей «Лада-Арены» на законопослушность. И, в зависимости от результатов проверки, открывать доступ в здание или же отказывать в нём.
из-за гриппа...
Как и в большинстве случаев, кто-то выехал на "встречку"...
Подводя итоги года, в компании отметили, что 2016 стал очень продуктивным...
Ребенка зовут Владислав Гуляев...
Это второй бортовой самописец потерпевшего крушение самолета...
Судя по данным расшифровки, нештатная ситуация с самолётом стала неожиданностью для членов экипажа...
Он "показал фантастический результат по устранению меланом, дающих метастазы"...