Скоро для того, чтобы попасть в ледовый дворец, нужно будет получить «одобрение» «Визирь.Арены». На приобретение программного обеспечения планируется потратить почти 6,5 миллионов рублей, сообщает Тлтплюс .

Этот продукт высоких технологий сможет — используя имеющуюся в наличии базу нарушителей общественного порядка — самостоятельно проверять посетителей «Лада-Арены» на законопослушность. И, в зависимости от результатов проверки, открывать доступ в здание или же отказывать в нём.