В компании подчеркнули, что новый продукт, работа над которым велась в течение полутора лет, не будет «конкурировать» с платными версиями.

Отмечается, что запуск антивируса будет проводиться поэтапно. Уже в июле первыми опробовать его смогут жители США, Канады и некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Планируется, что к концу года антивирус будет доступен во всех странах.