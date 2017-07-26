В компании подчеркнули, что новый продукт, работа над которым велась в течение полутора лет, не будет «конкурировать» с платными версиями.
Отмечается, что запуск антивируса будет проводиться поэтапно. Уже в июле первыми опробовать его смогут жители США, Канады и некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Планируется, что к концу года антивирус будет доступен во всех странах.
Источник НСН
В Тольятти будут отремонтированы 86 внутриквартальных дорог...
Сдать старые устройства можно будет в магазинах re:Store, «Связной» и «М.Видео»...
Депутаты Госдумы намерены ужесточить наказание для стритрейсеров...
Завтра в городе пройдёт выездной приём заместителя областного минздрава Сергея Вдовенко...
Будет место и праздничной программе с полевой кухней...
Трансплантация прошла успешно...
Ребенок не проснулся после наркоза...