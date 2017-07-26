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26 июля 2017
12:13:30

«Лаборатория Касперского» сообщила о запуске доступного по всему миру бесплатного антивируса

В компании подчеркнули, что новый продукт, работа над которым велась в течение полутора лет, не будет «конкурировать» с платными версиями. 

Отмечается, что запуск антивируса будет проводиться поэтапно. Уже в июле первыми опробовать его смогут жители США, Канады и некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Планируется, что к концу года антивирус будет доступен во всех странах.

Источник НСН




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