Премия «Оскар» в самой престижной номинации досталась картине режиссера Барри Дженкинс. Причем, здесь не обошлось без казуса. 89-я церемонии вручения наград Американской академии киноискусств прошла сегодня в Лос-Анжелесе.

Под занавес актеры Уоррен Битти и Фэй Дануэй вскрыли конверт и назвали лучшим фильмом года "Ла-Ла Ленд". Режиссер картины Дэмьен Шазелл успел подняться на сцену и сказать несколько фраз. Однако в этом момент организаторы объявили, что произошла ошибка. Премия в самой престижной номинации на самом деле присуждена ленте "Лунный свет".