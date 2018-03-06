Он состоится в воскресенье, 11 марта в 18.00, в городской филармонии. Выступление пройдет в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» Министерства культуры Российской Федерации.

Одни хотят насладиться звучанием старинных инструментов, другие – игрой профессионалов высшего ранга, третьи – прекрасной музыкой. Концерт Квартета имени Давида Ойстраха придется по вкусу и тем, и другим.

По Гете, «квартет – это разговор четырех умных людей». Право посвятить свои «умные разговоры» имени великого Ойстраха надо заслужить. Его принес ансамблю исполнитель партии первой скрипки Андрей Баранов, победивший в 2012 году в престижном и старейшем Международном конкурсе имени Королевы Елизаветы спустя 75 лет после триумфального выступления на нем Давида Ойстраха. После конкурса, по решению семьи Давида Ойстраха, квартет был удостоен имени гения скрипичного искусства XX века, а в руках Андрея Баранова оказался инструмент Страдивари.

Вторая скрипка Родион Петров – выпускник Высшей школы музыки имени Королевы Софии в Мадриде и Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Музыкант является лауреатом международных конкурсов «Приз Рудольфо Липицера» (Италия) и конкурсов имени Паганини в Генуе и в Москве. Выступал в таких залах, как «Auditorio Nacional» (Мадрид), «Sutory Hall» (Токио). Родион играет на инструменте работы итальянского мастера Ф. Руджери 1680 г.

Федор Белугин – один из немногих альтистов, ведущий наравне с ансамблевой активную сольную деятельность. Преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных. С 2005 по 2011 Федор являлся участником Государственного квартета имени Д.Д. Шостаковича.

Виолончелист Алексей Жилин – яркий и востребованный музыкант, солист Санкт-Петербургского дома музыки. Будучи участником Квартета имени Давида Ойстраха, Алексей регулярно выступает как солист с ведущими симфоническими и камерными оркестрами России.

Все музыканты Квартета имени Давида Ойстраха являются лауреатами международных конкурсов и играют на старинных инструментах итальянских мастеров XVIII и XIX веков. Особо стоит отметить скрипку работы Антонио Страдивари «Huggins» (1708), предоставленную Андрею Баранову международным фондом «Nippon Music Foundation» после победы на Международном конкурсе скрипачей имени Королевы Елизаветы.

В программе вечера – квартеты композиторов разных эпох и стран: Ф. Шуберта, А. Бородина и Ф. Мендельсона. Завершат программу каприсы №№ 9 и 24 Н. Паганини.

Стоимость билетов на концерт - демократичная, от 250 рублей. За билетами стоит поторопиться. Возрастное ограничение: 6+

Фото: филармония Тольятти