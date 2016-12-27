Расписание уже сформировано. С 30 декабря по 9 января включительно авиакомпании осуществят на 104 рейса больше, чем в пошлом году.

На новогодние праздники запланирована обширная чартерная программа в Анталью, а авиакомпания «Чешские Авиалинии» на время каникул увеличивает число рейсов с одного до четырех в неделю (с 26 декабря по 14 января). Самыми загруженными станут 30 декабря (67 рейсов), 2 января (61 рейс) и 9 января (68 рейсов). В топ-10 направлений по количеству вылетов в новогодние каникулы вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа, Алматы, Казань, Сургут, Прага, Дубай, Хельсинки.

Финальным рейсом, который завершит производственный 2016 год, станет рейс Самара-Алматы авиакомпании «Победа», он вылетит из в 23.00 31 декабря. Первый рейс в Самару в 2017 году совершит авиакомпания «Сибирь», самолет из «Домодедово» приземлится в Международном аэропорту Курумоч в 12.50 местного времени.

А 1 января обещает быть самым спокойным в новом году, на этот день авиакомпании запланировали лишь 20 рейсов.