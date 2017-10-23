Это произойдет после того, как введут в эксплуатацию вторую взлетно-посадочную полосу. Об этом заявил глава российского Минтранса Максим Соколов. Говоря о реализации программы подготовки транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018, он подчеркнул, что сейчас в аэропорту создается инфраструктура, способная в перспективе увеличить пассажиропоток до 20-30 млн пассажиров в год.
Что касается подъездов к Курумочу, то здесь в завершающей стадии находятся работы по строительству подъездных путей. «Нет сомнений, что в начале ноября регион получит новый современный двухуровневый подъезд к аэропорту», - добавил министр.
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