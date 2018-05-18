слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
18 мая 2018
07:23:48

Курумоч присоединяется к международной акции «Ночь музеев», которая пройдет завтра

Международный аэропорт приглашает жителей губернии на выставку перронной техники. Правда, не ночью, а днем.

На экспозиции вы сможете узнать о той стороне работы аэропорта, которая обычно скрыта от глаз пассажиров: как грузится багаж, зачем зимой обрабатывают самолеты перед вылетом, может ли лайнер самостоятельно перемещаться по перрону и многое другое.

Выставка пройдет на привокзальной площади, справа от здания пассажирского терминала, вход - свободный. Время работы – с 11.00 до 18.00, начало экскурсий - каждые 30 минут, место встречи  - стойка информации в здании аэровокзала.




Последние новости Тольятти

18 мая
9:57
Псевдо-жених из Тольятти пойдет в тюрьму за кражу обручального кольца

Ущерб был нанесен ювелирному салону в Центральном районе

18 мая
9:52
Бренды, качество продукции которых в России хуже, чем в Европе, нужно штрафовать

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Гутенёв

18 мая
9:32
В российских компаниях появятся специалисты по профилактике коррупции

Соответствующий профстандарт разработала Торгово-промышленная палата

18 мая
9:25
В Тольятти на сегодня объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщили в администрации.

18 мая
9:21
Известные деятели спорта Самарской области получат Паспорта болельщика

Среди них заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов» Виктор Гаус и Валериан Панфилов

18 мая
9:14
Вероятность грозовых дождей сохранится в Тольятти до конца выходных

И будет сопровождаться жарой.

18 мая
8:57
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Самары


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+