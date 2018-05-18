Международный аэропорт приглашает жителей губернии на выставку перронной техники. Правда, не ночью, а днем.
На экспозиции вы сможете узнать о той стороне работы аэропорта, которая обычно скрыта от глаз пассажиров: как грузится багаж, зачем зимой обрабатывают самолеты перед вылетом, может ли лайнер самостоятельно перемещаться по перрону и многое другое.
Выставка пройдет на привокзальной площади, справа от здания пассажирского терминала, вход - свободный. Время работы – с 11.00 до 18.00, начало экскурсий - каждые 30 минут, место встречи - стойка информации в здании аэровокзала.
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