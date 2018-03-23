Это документ, подтверждающий статус аэропорта с 4 звездами. Церемония награждения предприятий, прошедших аудит в 2017 году, состоялась в Стокгольме, в рамках крупнейшей отраслевой выставки Passenger Terminal EXPO. Самарский аэропорт получил четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Skytrax летом 2017 года – ее специалисты провели аудит самарской воздушной гавани в июле.

Присвоение этого статуса поставило Курумоч в один ряд с другими обладателями подобной награды, такими как аэропорты Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско и других городов. На момент присвоения рейтинг 4 звезды Skytrax имели лишь 37 аэропортов на планете, из них три только - в России.

Максимальной оценки – 5 звезд – удостоены только восемь аэропортов мира. В рамках аудита эксперты Skуtrax примеряют на себя роль обычного пассажира: проходят досмотр, паспортный контроль, посещают кафе и магазины, расположенные в аэропорту. Оценивается всё: от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке. По итогам оценки каждого из многочисленных параметров аэропорту присуждается количество звёзд.

В рамках премии Skytrax World Airport Awards-2018 аэропорт Самары занял третье место в номинации «Лучший региональный аэропорт России и СНГ». Среди лауреатов этого рейтинга Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбурга) и Международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону), таким образом в 2018 году «Аэропорты Регионов» заняли сразу три позиции в рейтинге Skytrax. World Airport Awards считается одной из наиболее престижных наград в вопросах качества обслуживания.

Награду также называют Passenger’s Choice Awards, так как она присуждается по итогам отзывов пассажиров. В опросе, проходившем с августа 2017 года до февраля 2018-го, приняли участие около 13,7 млн путешественников.

Международный аэропорт Курумоч – один из крупнейших воздушных портов европейской части РФ. В 2017 году его услугами воспользовались 2,65 млн пассажиров, авиакомпании свершили почти 13 тысяч самолетовылетов. С 31 декабря аэропорт начал эксплуатировать вторую взлетно-посадочную полосу, которая позволяет принимать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда.

Фото Курумоч