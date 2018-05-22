Обучение прошли порядка 80 человек, они будут участвовать в подготовке и проведении матчей. На базе аэропорта будет действовать круглосуточный волонтерский штаб. Функционал волонтеров будет включать регулирование движения пассажиров на привокзальной территории, в терминале №1 и №2 (историческое здание аэропорта).
Для этого необходимо отлично ориентироваться в аэропортовой инфраструктуре и быть готовыми ответить на самые распространенные вопросы: где расположены парковки, как добраться до города, когда вылетают рейсы, как распечатать билеты и т.д.
Также одной из функций группы волонтеров, работающих на входных группах аэровокзалов, станет выявление опаздывающих пассажиров и их сопровождение на рейс для оперативного выполнения предполетных формальностей.
Во время игр чемпионата в Курумоче будут работать около 130 волонтеров. Самаре предстоит принять шесть игр мирового первенства: четыре отборочных, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.
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