Обучение прошли порядка 80 человек, они будут участвовать в подготовке и проведении матчей. На базе аэропорта будет действовать круглосуточный волонтерский штаб. Функционал волонтеров будет включать регулирование движения пассажиров на привокзальной территории, в терминале №1 и №2 (историческое здание аэропорта).

Для этого необходимо отлично ориентироваться в аэропортовой инфраструктуре и быть готовыми ответить на самые распространенные вопросы: где расположены парковки, как добраться до города, когда вылетают рейсы, как распечатать билеты и т.д.

Также одной из функций группы волонтеров, работающих на входных группах аэровокзалов, станет выявление опаздывающих пассажиров и их сопровождение на рейс для оперативного выполнения предполетных формальностей.

Во время игр чемпионата в Курумоче будут работать около 130 волонтеров. Самаре предстоит принять шесть игр мирового первенства: четыре отборочных, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.