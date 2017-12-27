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27 декабря 2017
06:55:25

Курумоч обслужит в новогодние каникулы 679 рейсов

95 из них - международные. Самарский аэропорт сформировал расписание полетов на этот период. Финальным рейсом года станет рейс авиакомпании «Сибирь» S7-36 по маршруту Самара - Москва (Домодедово), вылетающий в 22.50.

Первый полет 2018-го запланирован на 0.15 местного времени по маршруту Самара - Уфа, его выполнит авиакомпания «Икар». Первым прилетевшим рейсом в новом году станет Дубай - Самара, его прибытие запланировано на 14.10 1 января.

А самым загруженным днем в расписании станет пятница, 5 января. В этот день производственные службы аэропорта обслужат 80 воздушных судов. Меньше всего рейсов ожидается в первый день нового года – 23.




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