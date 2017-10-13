Цифры за период с января по сентябрь на 28% превысили результат аналогичного периода прошлого года. 1,5 млн чловек было обслужено на внутренних рейсах, 600 тысяч – на международных.
В аэропорту привели топ-5 самых востребованных направлений: первое место занимает Москва - 924 тыс. пассажиров, далее следует Анталья – 258 тыс. пассажиров, Санкт-Петербург - 173 тыс., Сочи - 73 тыс. и Алматы - 53 тыс. пассажиров.
В аэропорту добавили, что на регулярной основе полеты осуществляла 31 авиакомпания, а маршрутная сеть увеличились на пять направлений – теперь в расписании аэропорта их 49.
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