Цифры за период с января по сентябрь на 28% превысили результат аналогичного периода прошлого года. 1,5 млн чловек было обслужено на внутренних рейсах, 600 тысяч – на международных.

В аэропорту привели топ-5 самых востребованных направлений: первое место занимает Москва - 924 тыс. пассажиров, далее следует Анталья – 258 тыс. пассажиров, Санкт-Петербург - 173 тыс., Сочи - 73 тыс. и Алматы - 53 тыс. пассажиров.

В аэропорту добавили, что на регулярной основе полеты осуществляла 31 авиакомпания, а маршрутная сеть увеличились на пять направлений – теперь в расписании аэропорта их 49.