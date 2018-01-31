Первым рейсом на воздушном судне этого типа стал рейс авиакомпании Nordwind из вьетнамского Нячанга. Он доставил в Самару 278 пассажиров. Обслуживание таких лайнеров стало возможно с открытием после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы в декабре 2017 года.

Ее характеристики позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boeing-777 и Airbus-340, что создает возможность для перевозки пассажиров с комфортом на более дальние расстояния без транзита в крупных городах. Реконструкция аэропортовой инфраструктуры обеспечивает рост пропускной способности аэропорта Самары и требуемый уровень безопасности полётов.

Airbus-330-200 имеем максимальный взлетный вес 230 тонн, способен вместить 406 пассажиров при одноклассной компоновке салона и совершать перелеты до 13 450 километров. Для сравнения, самолеты Airbus-320, на которых было перевезено больше всего пассажиров самарского аэропорта в 2017 году, имеют максимальную вместимость салона 189 мест, дальность полета 6500 километров и максимальный взлетный вес 73,5 тонны. Российские и зарубежные авиакомпании используют Airbus-330-200 на популярных туристических маршрутах.

Фото: Курумоч