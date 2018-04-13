Авиакомпания S7 расширяет маршрутную сеть. Первый вылет состоится 2 июня 2018 года. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Embraer 170 два раза в неделю.
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Самара – Новосибирск
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День недели
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Время вылета (местное)
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Время прилета (местное)
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Суббота
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00:15
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06:25
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Понедельник
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15:20
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21:30
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Новосибирск – Самара
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Понедельник
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13:55
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14:25
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Пятница
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22:55
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23:25
Авиакомпания S7 – один из крупнейших партнеров Международного аэропорта Курумоч. В настоящее время она выполняет полеты из Самары в Москву, совершая до 40 рейсов в неделю (до 7 вылетов из Самары в сутки в зависимости от дня недели). Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание – на сайте аэропорта.
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