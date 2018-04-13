Авиакомпания S7 расширяет маршрутную сеть. Первый вылет состоится 2 июня 2018 года. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Embraer 170 два раза в неделю.

Самара – Новосибирск День недели Время вылета (местное) Время прилета (местное) Суббота 00:15 06:25 Понедельник 15:20 21:30 Новосибирск – Самара Понедельник 13:55 14:25 Пятница 22:55 23:25

Авиакомпания S7 – один из крупнейших партнеров Международного аэропорта Курумоч. В настоящее время она выполняет полеты из Самары в Москву, совершая до 40 рейсов в неделю (до 7 вылетов из Самары в сутки в зависимости от дня недели). Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание – на сайте аэропорта.