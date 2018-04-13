слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
13 апреля 2018
10:12:45

Курумоч и Новосибирск свяжет прямой рейс

Авиакомпания S7 расширяет маршрутную сеть. Первый вылет состоится 2 июня 2018 года. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Embraer 170 два раза в неделю.

Самара  – Новосибирск

День недели

Время вылета (местное)

Время прилета (местное)

Суббота

00:15

06:25

Понедельник

15:20

21:30

Новосибирск – Самара

Понедельник

13:55

14:25

Пятница

22:55

23:25
 

Авиакомпания S7 – один из крупнейших партнеров Международного аэропорта Курумоч. В настоящее время она выполняет полеты из Самары в Москву, совершая до 40 рейсов в неделю (до 7 вылетов из Самары в сутки в зависимости от дня недели). Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание – на сайте аэропорта.




Последние новости Тольятти

13 апреля
12:58
18 поселков в Самарской области под угрозой подтопления

Об этом сообщили в МЧС региона

13 апреля
12:47
Телеграм в России заблокируют

Заседание прошло стремительно

13 апреля
11:51
Комиссия осмотрела 16 гарантийных дорог в Тольятти

Накануне специалисты дорожного департамента и представители общественности провели объезд

13 апреля
11:41
В Тольятти через суд обяжут бывшего арендатора демонтировать забор незаконной стоянки

Бетонная преграда появилась в непосредственной близости от СК «Акробат»

13 апреля
11:32
Чуть больше двух недель остается до старта юбилейной Жигулевской кругосветки

В 50 раз по Волге вокруг Самарской Луки отправится флотилия из 53 ялов

13 апреля
11:13
Учёные зафиксировали признаки глобальной катастрофы в Атлантике

Морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет

13 апреля
10:49
«Барабаны мира-2018» проведут в Тольятти в последние выходные июня

Юбилейный Международный фестиваль состоится на Федоровских лугах.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+