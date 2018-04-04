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04 апреля 2018
11:47:30

Курумоч готовит "курортное" расписание

Направление Самара - Сочи станет одним их наиболее интенсивных в период летних отпусков 2018 года. Впервые полеты по этому маршруту начнут выполнять сразу 7 авиакомпаний. Это «Уральские авиалинии», «Нордавиа», «Северный ветер», «Россия», «ЮВТ аэро», «Победа» и Red Wings.  Он  будут совершать до 15 рейсов в неделю.

В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь пять дней в неделю, направление будут обслуживать 3 авиакомпании – «Уральские авиалинии», «Северный ветер» и Red Wings. Кроме того, с 28 мая «Уральские авиалинии» добавят в свое расписание полетов из самарского аэропорта рейс в Анапу по понедельникам.

Прямыми регулярными рейсами обильно представлено турецкое направление: до двух вылетов из Самары в Анталью каждый день планируют выполнять авиакомпаниями Onur Air и Atlasglobal, 2 рейса в неделю по маршруту Самара - Даламан анонсировал Atlasglobal, а также 4 прямых рейса в Стамбул выполняет Turkish Airlines. Кроме того, в регулярном расписании сохраняется популярный у пассажиров аэропорта Курумоч рейс в Дубай, который 5 дней в неделю выполняет авиакомпания flydubai, а с 1 июня авиакомпания Ellinair начнет выполнять 2 рейса в неделю в греческие Салоники.

Чартерное расписание отпускного сезона - 2018 представлено такими курортными городами в Тунисе как Джерба, Монастир, Энфида, греческими Ираклионом и Родосом, турецкими Бодрумом, Даламаном и Антальей. Чартерные рейсы будут выполняться в Барселону (Испания), Ларнаку (Кипр), Нячанг (Вьетнам), Пхукет и Утапао (Тайланд).

Более подробное расписание - на официальном сайте аэропорта в разделе «Расписание рейсов»




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