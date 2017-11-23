Минздрав подготовил поправки в антитабачный закон. Изменения расширят практику запретов на курение в общественных местах. В частности, предлагается ограничить курение в коммунальных квартирах: единственное исключение – помещение в коммуналке, принадлежащее отдельному владельцу. Кроме того, нельзя употреблять табак на остановках общественного транспорта и ближе трех метров от них.

Курильщики должны также отойти на три метра «от входов в помещения торговли». Поправки также запретят использование кальянов в ресторанах и кафе, пишут «Известия». Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как ожидается, поправки вступят в силу с 1 июля 2018 года, а кальян запретят с января 2019-го.