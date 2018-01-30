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30 января 2018
09:56:45

Курьезный случай отработали тольяттинские спасатели

В доме на улице Полякова нога женщины оказалась закованной в наручники. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев, наручники были рабочей принадлежностью супруга тольяттинки, а вот ключи от них почему-то остались на работе у мужчины.

Как получилось, что женщина оказалась в таком странном положении, хозяева дома не объяснили. Ну а спасатели просто и профессионально выполнили свою работу. Как отметил Дербенев, «освободили даму быстро, без повреждения ноги (жена очень волновалась) и без повреждения «браслетов» (муж очень нервничал за жену, да и имущество наверняка казенное)».

Фото Андрей Дербенев




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