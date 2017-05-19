Губернатор Николай Меркушкин опроверг слухи о том, что купол стадиона «Самара Арена» будет изготовлен из непрозрачных материалов. На совещании в правительстве тема получила продолжение.
Глава региона подчеркнул, что возведение стадиона идет по графику и все, что заявлено, на «Самара Арене» будет реализовано.
Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного цветов. По замыслу проектировщиков, они будут чередоваться и «опоясывать» кровлю стадиона по всему диаметру.
Окончательное решение по цветовой гамме принято не было, но общая концепция одобрена присутствующими.
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