Губернатор Николай Меркушкин опроверг слухи о том, что купол стадиона «Самара Арена» будет изготовлен из непрозрачных материалов. На совещании в правительстве тема получила продолжение.

Глава региона подчеркнул, что возведение стадиона идет по графику и все, что заявлено, на «Самара Арене» будет реализовано.

Архитекторы предложили использовать при оформлении кровли современные прозрачные материалы белого и серебряного цветов. По замыслу проектировщиков, они будут чередоваться и «опоясывать» кровлю стадиона по всему диаметру.

Окончательное решение по цветовой гамме принято не было, но общая концепция одобрена присутствующими.