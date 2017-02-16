Министерство внутренних дел РФ собирается отучить граждан выпивать в полете. Временно конфискованное спиртное должно лететь в багажном отсеке, получить его обратно пассажиры смогут только по прибытии в конечный пункт назначения.. Как именно должен быть организован процесс изъятия спиртного, ведомство не уточняет. В полиции уверены: новая мера может снизить число хулиганских выходок в самолете.

Ранее с предложениями изымать у граждан при посадке алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли, выступало Министерство транспорта РФ. Ведомство еще пять лет назад подготовило поправки в Воздушный кодекс, однако они так и не превратились в закон. Против выступили авиакомпании и депутаты Госдумы, которые сказали, что, столкнувшись с запретом, любители алкоголя будут проносить спиртное в грелках или напиваться перед полетом.