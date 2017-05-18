Центробанк выявил нарушения у 12-ти крупнейших страховщиков по продаже электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Каждой компании регулятор направил предписание об устранении нарушений. По истечении срока предписания ЦБ проверит, насколько ситуация исправлена.

Проверка показала, что купить электронный полис ОСАГО трудно. Причина может быть в специальной настройке серверов страховщиков.