Приток воды за минувшие сутки составил 21 474 м³/с. Водосливная плотина закрыта, пропуск воды производится через гидроагрегаты, отметили в пресс-службе Жигулевской ГЭС.
Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе водопоста гольятти находится на отметке 52 метра 43 см, увеличившись за сутки на 17 см, уровень воды ниже ГЭС снизился до 30 метров 65 см.
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