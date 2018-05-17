слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
17 мая 2018
09:56:27

Куйбышевское водохранилище продолжает наполняться водой

Приток воды за минувшие сутки составил 21 474 м³/с. Водосливная плотина закрыта, пропуск воды производится через гидроагрегаты, отметили в пресс-службе Жигулевской ГЭС.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе водопоста гольятти находится на отметке 52 метра 43 см, увеличившись за сутки на 17 см, уровень воды ниже ГЭС снизился до 30 метров 65 см.




Последние новости Тольятти

17 мая
12:20
Тольяттинский водитель сбил женщину с ребенком

ДТП произошло накануне на улице Комсомольская.

17 мая
11:49
Студенты ТГУ будут работать вожатыми в «Орленке»

Тольяттинский университет заключил договор c Всероссийским детским образовательным центром

17 мая
11:44
Сегодня журналисты тестируют скоростной маршрут по Волге Самара-Тольятти

Правительство губернии организовало экскурсионный пресс-тур

17 мая
11:33
Рядом с «Самара-Ареной» будут «жить» полицейские

Сегодня в областной столице в непосредственной близости от стадиона состоялось открытие комплекса зданий для сотрудников МВД

17 мая
10:41
В районе «Самара-Арены» будут вести мониторинг качества атмосферного воздуха

Таковы требования FIFA на период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу.

17 мая
10:31
В Самарской области поймали мужчин, которые «раздели» два вагона

Они похитили 117 метров медного кабеля с железнодорожного состава

17 мая
10:26
Сотрудница салона сотовой связи в Тольятти наворовала из магазина на миллион с лишним

Женщина проводила телефоны через кассу как оплаченные, а затем сдавала в ломбард


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+