Приток воды за минувшие сутки составил 21 474 м³/с. Водосливная плотина закрыта, пропуск воды производится через гидроагрегаты, отметили в пресс-службе Жигулевской ГЭС.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе водопоста гольятти находится на отметке 52 метра 43 см, увеличившись за сутки на 17 см, уровень воды ниже ГЭС снизился до 30 метров 65 см.