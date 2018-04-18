Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сформировано 20 противоразмывных поездов, во всех регионах дороги проведены учения по их развертыванию. Приведена в готовность землеройная техника, бульдозеры, экскаваторы и думпкарные вертушки, создан запас материалов (бутовый камень, щебень, лес) и необходимых инструментов.

Завершены работы по вскрытию кюветов, нагорных и водоотводных канав, вывезен снег со станций, расчищены водоотводы и лотки для обеспечения нормальной работы централизованных стрелочных переводов. На всех сложных участках дороги проведены работы по укреплению пути и установлено круглосуточное дежурство.

Совместно с владельцами и представителями областных администраций осмотрены плотины, все сооружения находятся в исправном состоянии. В постоянном режиме проводятся промеры русел рек у железнодорожных мостов, недопустимых размывов не обнаружено. Определен порядок взаимодействия с управлениями по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в регионах обслуживания магистрали.

В течение всего периода весеннего паводка на Куйбышевской железной дороге будет осуществляться оперативный контроль состояния пути и инженерных сооружений.