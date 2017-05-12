Они бросилсь наперерез товарному составу, пытаясь успеть на свою электричку. Трагедия случилась 10 мая примерно в 21 часов 20 минут на 1191 км ст. Новоотрадная Куйбышевской железной дороги.

На место происшествия выезжали сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры, следственная группа.

Установлено, что погибшие являются студентками 1-го курса Кинель-Черкасского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Тольяттинский медицинский колледж". На время учебы они проживали в общежитии медицинского колледжа в селе Кинель-Черкассы Самарской области.

По предварительным данным, девушки вечером 10 мая приобрели билеты на электропоезд сообщением «Самара-Похвистнево» и, пытаясь успеть на последнюю вечернюю электричку, побежали к электропоезду не по надземному переходу, а напрямик через железнодорожные пути. При этом девушки не заметили приближающийся грузовой поезд, машинист которого, несмотря на применение экстренного торможения, не смог избежать трагедии и допустил наезд на несовершеннолетних.

По данному факту организовано проведение следственными органами доследственной проверки, ход которой и законность принятого процессуального решения взяты Куйбышевской транспортной прокуратурой на контроль.

ПРИВОЛЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА НАПОМИНАЕТ, что объекты железнодорожного транспорта являются объектами повышенной опасности, требующие от всех граждан, попадающих на их территорию, повышенного внимания.

Кроме того, в силу Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, утвержденных приказом Минтранса России от 08.02.2007 №18, не допускается на железнодорожных путях и пассажирских платформах ввиду того, что ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО:

- подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом;

- перелезать через автосцепные устройства между вагонами;

- заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом;

- устраивать различные подвижные игры рядом с путями;

- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);

- прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;

- проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;

- подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий и искусственных сооружений;

- прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи;

- приближаться к оборванным проводам;

- находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;

- повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования;

- повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, указатели или иные носители информации;

- оставлять на железнодорожных путях вещи;

- иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или чехлов могут травмировать граждан;

- иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и токсические вещества;

- проходить по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора (при отсутствии светофора - перед движущимся подвижным составом, проезжать и переходить через железнодорожные пути в неустановленных местах);

- находиться на железнодорожных путях (в том числе ходить по ним).

Как показывает практика, и о чем свидетельствует вышеизложенный пример, нарушение указанных Правил и несоблюдение элементарных требований безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта или вблизи них – действительно смертельно опасно как для взрослых граждан, так и для детей и подростков.

ОСОБЕННО ОПАСЕН проход по путям или вблизи железнодорожных путей в наушниках, в капюшонах, головных уборах, приглушающих звуки, исходящие из внешней среды, в том числе сигналы от проходящих поездов, разговоры в период прохождения по путям или через пути, проезд на объектах подвижного состава в местах для этого неприспособленных («зацепинг»), подъем на объекты подвижного состава (вагоны, цистерны, локомотивы, даже находящиеся на отстое), а также преодоление железнодорожных путей в местах, не предназначенных для перехода, тем более перед движущимся железнодорожным транспортом

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА!

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!