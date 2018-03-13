Подписано соглашение, в рамках которого будет профинансирован ряд инвестиционных проектов группы Александра Герасименко и её дочерних обществ. Суммарный объем финансирования в рамках кредитного соглашения составляет 10 млрд рублей.
Срок действия – 10 лет. Как пишет «Самарское обозрение», кредитные средства станут поступать под гарантию будущих денежных потоков от реализации проектов.
В них содержались ложные сведения об оказании услуг по организации обучения и стажировки работников
Совсем недавно в надзорном органе города говорили о недостаточной работе подрядных организаций по уборке снега
Болельщики смогут приобрести их в порядке живой очереди с 13 марта до 3 апреля
Заключительный этап конкурса красоты, творчества и интеллекта пройдет в драматическом театре «Колесо».
По предварительным данным, жертвами злоумышленника стали более 50 жителей области
Встреча длилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу нашей спортсменки
В филармонии областного центра прошла церемония чествования