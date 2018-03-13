Подписано соглашение, в рамках которого будет профинансирован ряд инвестиционных проектов группы Александра Герасименко и её дочерних обществ. Суммарный объем финансирования в рамках кредитного соглашения составляет 10 млрд рублей.

Срок действия – 10 лет. Как пишет «Самарское обозрение», кредитные средства станут поступать под гарантию будущих денежных потоков от реализации проектов.